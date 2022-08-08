Дешам – о возможном приходе Зидана в сборную Франции: «Место занято»

Дидье Дешам заявил, что не собирается уступать Зинедину Зидану свой пост рулевого сборной Франции.

Контракт Дешама с национальной командой истекает сразу после завершения предстоящего чемпионата мира в Катаре, что порождает слухи о скором уходе 53-летнего специалиста. Основным кандидатом на пост считается Зинедин Зидан, открыто признававший своё желание однажды поработать в сборной Франции.

«В данный момент эта должно занята – её занимаю я и сотрудники моего тренерского штаба, – цитирует Footmercato Дешама. – Каждый может говорить что хочет, но меня это не касается. Сейчас наш приоритет – подготовиться к чемпионату мира, чтобы успешно на нём выступить. Не знаю, что будет затем, потому как не задаюсь этим вопросом, но я полон сил и очень люблю свою нынешнюю работу», – заявил Дешам.