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Чемпионат мира по футболу 2022

Роналдо верит то, что Неймар может принести Бразилии победу на ЧМ

06 Августа 2022 • 02:11 Комментировать

Бывший бразильский суперфорвард Роналдо верит в то, что Неймар может привести сборную Бразилии к победе в чемпионате мира. Он очень верит в него, несмотря на то, что доселе Неймару отметиться убедительной игрой на ЧМ не удавалось. В этом году исполняются двадцать лет с момента последней победы Бразилии в Мундиале, тогда команду привел к успеху как раз Роналдо.

- Если Неймар будет готов на все сто процентов, у нас будет шанс на победу в турнире. Неймар отличается от всех других игроков, как физически, так и технически, - считает Роналду.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Сборная Бразилии Неймар
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