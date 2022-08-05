Тренер сборной Аргентины оценил шансы Дибалы поехать на ЧМ-2022

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о переходе нападающего Пауло Дибалы в «Рому». Предыдущим клубом форварда был туринский «Ювентус».

«У Пауло отличная техника, его уровень виден всем. Ему нужно побольше играть. Он перешел в «Рому», потому что Моуринью очень сильно хотел его подписать. В ближайшие месяцы Дибала покажет, достоин ли он попадания в состав сборной Аргентины на чемпионат мира в Катаре», - передает слова тренера Tyc Sports.

28-летний аргентинский нападающий перешел в «Рому» на правах свободного агента. Дибала подписал со столичным клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2025 года.