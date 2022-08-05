Манчини: «Это будет ненормальный чемпионат мира»

Наставник итальянской сборной Роберто Манчини по-прежнему переживает то, что его команда не пробилась на Мундиаль. Он признался, что смотреть матчи чемпионата мира все-таки будет, хотя уверен в том, что чемпионат мира будет анормальным. Это первый чемпионат мира, который будет проведет зимой.

- Матч буду смотреть, думаю. Но это будет непросто. Мы доминировали в квалификации, должны были напрямую попадать на ЧМ, но... Спорт как жизнь, случаются совершенно невероятные вещи. Это будет ненормальный чемпионат, клубная жизнь будет прервана почти на два месяца. Когда я начинал играть, чемпионаты мира и Европы практически не сказывались на обычном сезоне, - цитирует Манчини ITASportPress.