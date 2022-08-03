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Чемпионат мира по футболу 2022

Экс-игрок сборной Бразилии назвал фаворитов чемпионата мира

03 Августа 2022 • 05:47 Комментировать

Бывший защитник «Милана» и бразильской сборной Кафу рассказал журналистам о том, кого он считает фаворитом предстоящего катарского мундиаля.

Кафу сказал Sport.es, что в Катаре будет прекрасный турнир, ведь это интересная и гостеприимная страна со своей культурой. Бразилец отметил, что, конечно же, одним из претендентов на победу в турнире будет его сборная.

«К фаворитам я также отнёс бы Германию, Францию, Аргентину и Португалию», - добавил бывший футболист.

Напомним, что действующими чемпионами мира являются французы. Чемпионат мира в Катаре стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Кафу чемпионат мира-2022
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