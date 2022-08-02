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Чемпионат мира по футболу 2022

​Дэвис направит доходы от участия в чемпионате мира на благотворительность в знак благодарности Канаде

02 Августа 2022 • 14:18 Комментировать

В конце года сборная Канады во второй раз в истории выступит на чемпионате мира. Лидер команды Альфонсо Дэвис принял решение направить доходы от участия в турнире на благотворительность.

«Канада приняла меня и мою семью, дала возможность жить лучше. Это позволило мне воплотить в жизнь мои мечты. Для меня большая честь играть за Канаду. Я хочу в знак благодарности пожертвовать доходы от участия в чемпионате мира на благотворительность», - написал Дэвис в социальных сетях.

Родители Альфонсо Дэвиса в своё время бежали от гражданской войны в Либерии. Они оказались в Канаде, когда будущему футболисту «Баварии» было пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Канады Альфонсо Дэвис
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