Сборная Германии отказывается от прозвища Die Mannschaft

Die Mannschaft - теперь это прозвище немецкой сборной, зародившееся сразу после победы в чемпионате мира 2014 года, больше не является актуальным.

Тогда, на волне триумфа, немцы гордо назвали свою сборную командой, но затем удача отвернулась от них - на трех дальнейших крупных футбольных форумах (два ЧЕ и ЧМ-2018) они не смогли выйти даже хотя бы в финал, а уж в России и вовсе застряли в группе.

- Опросы показывают, что прозвище Die Mannschaft узнаваемо, особенно за границей. Но в то же время оно провоцирует болельщиков других команд, которые также считают, что их сборные тоже могут называться командами. В этом смысле прозвище несколько высокомерно и некорректно, и потому мы отказываемся от него, - пояснил Бернд Нуендорф, президент DFB.