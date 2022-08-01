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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Германии отказывается от прозвища Die Mannschaft

01 Августа 2022 • 20:10 Комментировать

Die Mannschaft - теперь это прозвище немецкой сборной, зародившееся сразу после победы в чемпионате мира 2014 года, больше не является актуальным.

Тогда, на волне триумфа, немцы гордо назвали свою сборную командой, но затем удача отвернулась от них - на трех дальнейших крупных футбольных форумах (два ЧЕ и ЧМ-2018) они не смогли выйти даже хотя бы в финал, а уж в России и вовсе застряли в группе.

- Опросы показывают, что прозвище Die Mannschaft узнаваемо, особенно за границей. Но в то же время оно провоцирует болельщиков других команд, которые также считают, что их сборные тоже могут называться командами. В этом смысле прозвище несколько высокомерно и некорректно, и потому мы отказываемся от него, - пояснил Бернд Нуендорф, президент DFB.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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