Сборная Аргентины продлит контракт с главным тренером - команда не проигрывает 33 матча

Федерация футбола Аргентины довольна работой главного тренера национальной команды страны Лионеля Скалони. По сообщениям Tyc Sports, высшее руководство планирует продлить трудовое соглашение с 44-летним наставником.

Стоит напомнить, что действующий контракт между специалистом и «альбиселесте» рассчитан до конца декабря текущего года.

Под руководством нынешнего тренерского штаба сборная Аргентины обновила свой рекорд по беспроигрышной серии. Она уже достигла 33 матчей.

В ноябре-декабре этого года аргентинская команда выступит на чемпионате мира в Катаре. Подопечные Скалони сыграют в одной группе со сборными Польши, Саудовской Аравии и Мексики.