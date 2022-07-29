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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Аргентины продлит контракт с главным тренером - команда не проигрывает 33 матча

29 Июля 2022 • 08:05 Комментировать

Федерация футбола Аргентины довольна работой главного тренера национальной команды страны Лионеля Скалони. По сообщениям Tyc Sports, высшее руководство планирует продлить трудовое соглашение с 44-летним наставником.

Стоит напомнить, что действующий контракт между специалистом и «альбиселесте» рассчитан до конца декабря текущего года.

Под руководством нынешнего тренерского штаба сборная Аргентины обновила свой рекорд по беспроигрышной серии. Она уже достигла 33 матчей.

В ноябре-декабре этого года аргентинская команда выступит на чемпионате мира в Катаре. Подопечные Скалони сыграют в одной группе со сборными Польши, Саудовской Аравии и Мексики.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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