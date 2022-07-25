Дани Алвес не рассчитывает сыграть на Мундиале

Защитник-ветеран Дани Алвес нашел себе новое место в мексиканском клубе «Пумас», однако на чемпионат мира в Катаре поехать он не надеется. В своем новом клубе он будет выступать в футболке с 33-м номером.

- Мне нравится тут, в «Пумас», не только потому что тут футбол, но и по другим причинам -мне нравится общество, новая для меня страна. Чемпионат мира? Давайте проясним - я не думаю о нем. Я думаю о клубе, о победах с клубом. Хочу помочь коллегам обрести психологию победителей. Я всегда пытался так сделать, - цитирует Алвеса TUDN.

Чемпионат мира в Катаре начнется в ноябре 2022 года, сборная Бразилии сразится в группе со Швейцарией, Сербией и Камеруном - с первыми двумя сборными она играла и в группе чемпионата мира 2018 года.