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Чемпионат мира по футболу 2022

Дани Алвес не рассчитывает сыграть на Мундиале

25 Июля 2022 • 12:31 Комментировать
Бразилия
...
Аргентина
22.09 20:00

Защитник-ветеран Дани Алвес нашел себе новое место в мексиканском клубе «Пумас», однако на чемпионат мира в Катаре поехать он не надеется. В своем новом клубе он будет выступать в футболке с 33-м номером.

- Мне нравится тут, в «Пумас», не только потому что тут футбол, но и по другим причинам -мне нравится общество, новая для меня страна. Чемпионат мира? Давайте проясним - я не думаю о нем. Я думаю о клубе, о победах с клубом. Хочу помочь коллегам обрести психологию победителей. Я всегда пытался так сделать, - цитирует Алвеса TUDN.

Чемпионат мира в Катаре начнется в ноябре 2022 года, сборная Бразилии сразится в группе со Швейцарией, Сербией и Камеруном - с первыми двумя сборными она играла и в группе чемпионата мира 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Дани Алвес
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БРАЗИЛИЯ АРГЕНТИНА
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