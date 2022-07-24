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Чемпионат мира по футболу 2022

Рэшфорд оценил свои шансы поехать на ЧМ-2022

24 Июля 2022 • 12:32 Комментировать

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о своих шансах поехать на чемпионат мира – 2022 в составе сборной Англии.

«Я пока не разговаривал на эту тему с Гаретом Саутгейтом. Не уверен, что попаду в заявку национальной команды на мундиаль. Но приложу все усилия для удачного выступления за «Манчестер Юнайтед» на старте сезон. Может, это повлияет на ситуацию», - передает слова нападающего BT.

Рэшфорд не играл за сборную Англии с июля 2021 года.

На чемпионате мира в Катаре подопечные Гарета Саутгейта встретятся в группе с национальными командами Ирана, США и Уэльса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Маркус Рэшфорд
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