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Аргентинский футболист может пропустить Мундиаль из-за того, что не выплачивает алименты бывшей супруге

21 Июля 2022 • 23:15 Комментировать

Аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль может пропустить грядущий чемпионат мира в Катаре по причине, которую иначе, как нелепой, и не назовешь. Дело в том, что в свое время де Пауль имел неосторожность жениться. Дело это, конечно, неплохое, но только если своевременное.

А Родриго с супругой быстро расстался - однако успел к тому моменту обзавестись ребенком. И «попал» на алименты. Как уточняет испанское издание AS, сейчас у него открыто судебное разбирательство с бывшей супругой по поводу невыплаты алиментов.

А по законам Катара человек, у которого есть открытый судебный процесс или непогашенная судимость, не может въехать в страну. Это, к слову, следует учитывать и всем другим мечтающим сыграть на предстоящем чемпионате мира.

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Сегодня, 21 Июля
23:15 · Чемпионат мира 2022
Аргентинский футболист может пропустить Мундиаль из-за того, что не выплачивает алименты бывшей супруге
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