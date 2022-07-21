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Чемпионат мира по футболу 2022

Купера уволили - он больше не руководит сборной Конго

21 Июля 2022 • 01:54 Комментировать

Мы уже сообщали, что знаменитый тренер Эктор Купер столкнулся с трудностями у руля сборной Демократической республики Конго. Разрешить их не удалось, и, как следствие, Купера уволили - теперь он безработный. Таким образом, еще одна попытка поработать со сборной закончилась неудачей для аргентинского специалиста.

Ранее он уже пробовал работать с Грузией, затем продержался четыре года у руля сборной Египта, а также поработал с Узбекистаном, где Купера жестко критиковали за оборонительный футбол.

Лучшие годы Эктора остались далеко позади - на стыке веков он добился заметных успехов с «Валенсией», дважды сыграв в финале Лиги чемпионов и выиграв чемпионат Испании с этим клубом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Др Конго Эктор Купер
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