​Жоржиньо: «Смешно, что победитель Евро не получает билет на чемпионат мира»

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо считает, что победитель чемпионата Европы должен получать автоматический билет на чемпионат мира.

Напомним, что сборная Италии выиграла Евро-2020, но затем не смогла квалифицироваться на чемпионат мира – 2022.

«Смешно, что победитель Евро не получает билет на чемпионат мира. Позвоните в УЕФА и ФИФА, ради всего святого. Может, мои возмущения связаны с тем, что мы не прошли квалификацию. Но эй, ты становишься лучшим на континенте, а тебе потом приходится проходить квалификацию. Это подвох», - слова Жоржиньо приводит Globo Esporte.

Напомним, что сборная Италии пропустит второй чемпионат мира кряду.