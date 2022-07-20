Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Жоржиньо: «Смешно, что победитель Евро не получает билет на чемпионат мира»

20 Июля 2022 • 19:37 Комментировать (2)

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо считает, что победитель чемпионата Европы должен получать автоматический билет на чемпионат мира.

Напомним, что сборная Италии выиграла Евро-2020, но затем не смогла квалифицироваться на чемпионат мира – 2022.

«Смешно, что победитель Евро не получает билет на чемпионат мира. Позвоните в УЕФА и ФИФА, ради всего святого. Может, мои возмущения связаны с тем, что мы не прошли квалификацию. Но эй, ты становишься лучшим на континенте, а тебе потом приходится проходить квалификацию. Это подвох», - слова Жоржиньо приводит Globo Esporte.

Напомним, что сборная Италии пропустит второй чемпионат мира кряду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Жоржиньо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
19:37 · Чемпионат мира 2022
​Жоржиньо: «Смешно, что победитель Евро не получает билет на чемпионат мира» 2
19 Июля
12:34 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Буду ли я на чемпионате мира – это вопрос»
18 Июля
19:25 · Чемпионат мира 2022
Пулишич: США может выиграть чемпионат мира 2
00:30 · Чемпионат мира 2022
Иран вернул тренера через шесть дней после того, как уволил его
17 Июля
15:37 · Англия. Премьер-лига
Бентеке хочет уйти из «Кристал Пэлас»
16 Июля
19:01 · Чемпионат мира 2022
Верратти назвал трёх лучших игроков итальянской сборной
15 Июля
16:25 · Чемпионат мира 2022
Блаттер: «Семь лет лжи закончились, вы ещё услышите о нас»
13:58 · Россия. Премьер-лига
В РФС прокомментировали очередной отказ CAS дать право российским командам участвовать в еврокубках эксклюзив
13 Июля
11:39 · Англия. Премьер-лига
Сульшер отказался от должности главного тренера сборной Ирана
12 Июля
23:45 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры сборных чемпионата мира
11:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Играть сразу после чемпионата мира – безумие»
02:04 · Чемпионат мира 2022
Тренера сборной Ирана уволили 1
11 Июля
12:54 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Я выиграю со сборной Италии чемпионат мира» 2
10 Июля
23:52 · Чемпионат мира 2022
В Германии почти половина опрошенных считают, что немецкой сборной не следует лететь в Катар
01:36 · Италия. Серия А
Каннаваро рассказал о предложениях от клуба Серии А и европейской сборной
Все новости
Рекомендуем