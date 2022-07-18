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Чемпионат мира по футболу 2022

Пулишич: США может выиграть чемпионат мира

18 Июля 2022 • 19:25 Комментировать

Полузащитник «Челси» и сборной США Кристин Пулишич заявил, что верит в победу национальной команды на чемпионате мира-2022.

Пулишич сказал ESPN, что США едет на турнир с целью выиграть Кубок мира, команда поедет уверенной и голодной до побед. По словам игрока, он чувствует, что команда сможет достичь хорошего результата на предстоящем мундиале.

Футболист считает, что если во что-то верить, то это может произойти, ведь все видели и более невероятные вещи.

Чемпионат мира-2022 в Катаре начнется 21 ноября, США сыграет в одной группе со сборными Англии, Уэльса и Ирана. Последний раз американская сборная участвовала на ЧМ в 2014 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Кристиан Пулишич чемпионат мира-2022
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