Пулишич: США может выиграть чемпионат мира

Полузащитник «Челси» и сборной США Кристин Пулишич заявил, что верит в победу национальной команды на чемпионате мира-2022.

Пулишич сказал ESPN, что США едет на турнир с целью выиграть Кубок мира, команда поедет уверенной и голодной до побед. По словам игрока, он чувствует, что команда сможет достичь хорошего результата на предстоящем мундиале.

Футболист считает, что если во что-то верить, то это может произойти, ведь все видели и более невероятные вещи.

Чемпионат мира-2022 в Катаре начнется 21 ноября, США сыграет в одной группе со сборными Англии, Уэльса и Ирана. Последний раз американская сборная участвовала на ЧМ в 2014 году.