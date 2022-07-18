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Чемпионат мира по футболу 2022

Иран вернул тренера через шесть дней после того, как уволил его

18 Июля 2022 • 00:30 Комментировать

Хорватский специалист Драган Скочич снова стал наставником сборной Ирана, и это случилось через шесть дней после того, как Федерация футбола Ирана уволила его. Возможно, это является самым коротким периодом разлуки команды и тренера в истории футбола - в истории сборных точно.

Не совсем ясна причина увольнения Скочича, особенно в свете того, что он решил главную задачу - вывел сборную на чемпионат мира в Катаре, особенно важный для любой сборной из ближневосточного региона.

Для иранской сборной это будет шестое участие в Мундиале, и руководить ею будет именно 53-летний Драган Скочич.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Драган Скочич
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