Иран вернул тренера через шесть дней после того, как уволил его

Хорватский специалист Драган Скочич снова стал наставником сборной Ирана, и это случилось через шесть дней после того, как Федерация футбола Ирана уволила его. Возможно, это является самым коротким периодом разлуки команды и тренера в истории футбола - в истории сборных точно.

Не совсем ясна причина увольнения Скочича, особенно в свете того, что он решил главную задачу - вывел сборную на чемпионат мира в Катаре, особенно важный для любой сборной из ближневосточного региона.

Для иранской сборной это будет шестое участие в Мундиале, и руководить ею будет именно 53-летний Драган Скочич.