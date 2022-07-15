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Чемпионат мира по футболу 2022

Блаттер: «Семь лет лжи закончились, вы ещё услышите о нас»

15 Июля 2022 • 16:25 Комментировать

На прошлой неделе суд вынес оправдательный приговор в отношении бывших президентов ФИФА и УЕФА – Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Первый из них теперь сделал публикацию в социальных сетях.

«Привет, друзья, я вернулся. Я всё ещё силён – семь лет лжи закончились. Теперь игра снова пройдёт в правильном направлении. Как выразился Мишель Платини: «Вы ещё услышите о нас», - написал 86-летний Блаттер и пожелал всем хороших выходных.

Йозеф Блаттер занимал должности президента ФИФА с 1998 до 2015 года.

В настоящий момент ФИФА готовится к проведению чемпионата мира в Катаре. Турнир пройдёт в ноябре-декабре 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Йозеф Блаттер
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