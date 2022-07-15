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Чемпионат мира по футболу 2022

РФС проиграл апелляцию в CAS – сборная России играть не будет

15 Июля 2022 • 13:29 Комментировать (1)

В пятницу Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес несколько решений по поводу апелляций российского футбола. Так, апелляция Российского футбольного союза, касающаяся отстранения сборной России от выступления в турнирах УЕФА и ФИФА, была отклонена. Таким образом, российская национальная команда в обозримом будущем не будет выступать в официальных соревнованиях.

Напомним, что в марте сборная России должна была побороться за право выступить на чемпионате мира в стыковых играх. Тем не менее, команда столкнулась с санкциями.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России CAS
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