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Чемпионат мира по футболу 2022

Суд вынес вердикт по делу Блаттера и Платини о мошенничестве

08 Июля 2022 • 12:24 Комментировать

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини узнали вердикт суда по делу о мошенничестве, злоупотреблении своим положением и подделке документов. Как информирует AFP, функционеры были оправданы швейцарским судом.

Ранее сообщалось, что прокурор требовал наказать Блаттера и Платини 18 месяцами лишения свободны условно.

Суд рассматривал эпизод с платежом в размере двух миллионов швейцарских франков, который осуществил Блаттер для Платини в 2011 году. Генпрокуратура считала, что этот платеж был организован не по закону и нанес ущерб ФИФА.

В свою очередь руководители утверждали, что платеж был согласован в качестве оплаты работы Мишеля в роли консультанта.

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Евро-Футбол.Ру,
Мишель Платини Йозеф Блаттер
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