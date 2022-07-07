​На чемпионате мира - 2022 пива на стадионах не будет

До старта чемпионата мира остаётся чуть более четырёх месяцев. На матчах мундиаля в Катаре на стадионах не будет продаваться пиво. Об этом рассказывает Sky Sports.

Чемпионат мира будет проходить в Катаре. Сдвиг турнира с лета на ноябрь-декабрь связан с климатическими особенностями – в июне-июле в Катаре очень жарко, и играть в футбол в таких условиях опасно для здоровья.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции. В Катаре «трёхцветные» будут стараться защитить этот титул.

Напомним, что из-за санкций ФИФА сборная России не смогла побороться за право выступить на чемпионате мира в стыковых матчах.