​Хаби Алонсо рассказал тайную историю о травме в душе перед полуфиналом чемпионата мира

Хаби Алонсо поделился воспоминаниями о травме, которую он получил в душе перед полуфиналом чемпионата мира 2010 года против сборной Германии.

Перед тем, как отправиться на стадион, Алонсо всегда принимал душ. На этот раз ему не повезло – схватившись за ручку, он поскользнулся, и на его ногу обрушилось стекло из душевой кабинки. Как следствие, Алонсо получил серьёзный порез колена.

«Я чувствовал не физическую, а внутреннюю боль. Я думал: «До свидания, полуфинал и финал чемпионата мира», - воспоминания Алонсо приводит AS.

После случившегося Алонсо позвал врача Хуана Кота.

«Я зашёл в комнату и увидел Алонсо бледным и растерянным. Он прикрыл колено полотенцем, а ванная комната была залита кровью, как в фильмах ужасов. Это было будто место преступления. Хаби сказал: «Доктор, делайте что хотите, но я должен играть», - вспоминает врач.

Врач пошёл навстречу игроку и ничего не сказал тренеру Висенте дель Боске. Хуан Кота раскрыл секрет только физиотерапевту, чтобы он помог наложить швы, когда команда приехала на стадион. До того момента врач успел обработать рану и наложить тугую повязку, чтобы остановить кровотечение.

«Это была борьба между головой и сердцем. У меня было много сомнений, стоит ли говорить дель Боске о случившемся. С одной стороны, есть врачебная тайна между врачом и пациентом, а с другой – я был обязан тренерскому штабу. Скажем так, взгляд Хаби победил разум», - рассказал Кота.

Хаби Алонсо дал слово врачу, что он расскажет всё Висенте дель Боске, если почувствует дискомфорт на разминке. К счастью, всё прошло хорошо. Алонсо провёл на поле 90 минут, Испания выиграла 1:0. Спустя несколько дней «красная фурия» обыграла и Голландию, став чемпионом мира.