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Чемпионат мира по футболу 2022

Мане верит, что сборная Сенегала сможет выиграть чемпионат мира

06 Июля 2022 • 07:11 Комментировать

Звёздный нападающий «Баварии» Садио Мане поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов сенегальской сборной на предстоящем чемпионате мира.

Мане сказал Jouerus Senegalis, что он очень надеется на то, что сборная Сенегала сумеет выиграть катарский мундиаль, так как это стало бы исключительным событием не только для него, но и для всей страны. Форвард отметил, что несмотря ни на что, у него есть амбиции в отношении национальной команды.

Напомним, что сенегальская сборная на чемпионате мира будет выступать в одной группе с Голландией, Эквадором и Катаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Садио Мане чемпионат мира-2022
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