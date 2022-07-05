Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс сделал неоднозначный выбор в пользу Ганы. У него был выбор играть за Испанию или Гану.

Футболист опубликовал видео в своих социальных сетях, где заявил, что будет играть за сборную Ганы на чемпионате мира 2022 года.

«Каждый шаг, который мы делаем в жизни, имеет смысл, взгляд в будущее, который в то же время оставляет след. Наследие. Мои родители всегда прививали мне ценности, основанные на смирении, уважении и любви. Они научили меня тому, как я должен смотреть в лицо жизни, в этой постоянной борьбе за то, чтобы продолжать расти и работать над совершенствованием как личности и как профессионала.

Вот почему я чувствую, что пришло время найти свои корни, себя и все, что Африка и Гана значат для меня и моей семьи. Я хочу вернуть небольшую часть того, что они дали нам и что способствовало меня как человека, как сына, как брата. Сегодня начинается большой вызов, с сегодняшнего дня я буду защищать цвета Ганы, с моими ценностями. Я всегда буду отдавать этой команде всё самое лучшее», — сказал Уильямс.

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Сборная Ганы попала в группу H, где сыграет против Португалии, Уругвая и Южной Кореи.