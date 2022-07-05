Тевес: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Бывший форвард «Манчестер Сити» Карлос Тевес заявил, что хочет видеть Лионеля Месси победителем чемпионата мира в Катаре вместе со сборной Аргентины.

Тевес сказал TyC Sports, что был бы рад, если бы Месси выиграл предстоящий чемпионат мира в Катаре. Футболисты сборной вместе ездят в отпуск, там собрался очень сплоченный коллектив. У сборной Аргентины отличные шансы на триумф.

38-летний Карлос Тевес выступал за сборную Аргентины с 2004 по 2015 год, а Лионель Мессии защищает цвета своей страны с 2005 года по настоящее время. В 2021 году национальная команда завоевала Кубок Америки, который проходил в Бразилии.