Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Тевес: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

05 Июля 2022 • 20:36 Комментировать (1)

Бывший форвард «Манчестер Сити» Карлос Тевес заявил, что хочет видеть Лионеля Месси победителем чемпионата мира в Катаре вместе со сборной Аргентины.  

Тевес сказал TyC Sports, что был бы рад, если бы Месси выиграл предстоящий чемпионат мира в Катаре. Футболисты сборной вместе ездят в отпуск, там собрался очень сплоченный коллектив. У сборной Аргентины отличные шансы на триумф.

38-летний Карлос Тевес выступал за сборную Аргентины с 2004 по 2015 год, а Лионель Мессии защищает цвета своей страны с 2005 года по настоящее время. В 2021 году национальная команда завоевала Кубок Америки, который проходил в Бразилии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Карлос Тевес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
20:36 · Чемпионат мира 2022
Тевес: Хочу, чтобы Месси выиграл чемпионат мира 1
10:33 · Испания. Ла Лига
Луис Энрике планирует вызвать Пике на чемпионат мира в Катаре
04 Июля
07:35 · Чемпионат мира 2022
В сеть слили фотографии формы сборной Бразилии на ЧМ-2022 фото
02 Июля
21:18 · Англия. Премьер-лига
В СМИ назвали одну из главных причин перехода Жезуса в «Арсенал»
01 Июля
17:37 · Чемпионат мира 2022
На чемпионате мира в Катаре будет применена полуавтоматическая система VAR
08:37 · Чемпионат мира 2022
Футболист-гей боится за свою жизнь на ЧМ-2022 в Катаре 2
29 Июня
22:10 · Испания. Ла Лига
Ленгле готов покинуть «Барселону» ради игры на чемпионате мира
28 Июня
16:56 · Чемпионат мира 2022
​28 лет назад Саленко забил за сборную России 5 голов в одном матче чемпионата мира
26 Июня
15:30 · Чемпионат мира 2022
​Ровно 30 лет назад Дания выиграла Евро, на котором не должна была участвовать 5
10:22 · Чемпионат мира 2022
Ди Мария назвал игрока, который точно попадёт в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022
25 Июня
08:45 · Чемпионат мира 2022
Губерниев отреагировал на возможный матч России против Саудовской Аравии
24 Июня
23:22 · Италия. Серия А
Иммобиле: «Я не уходил из сборной Италии»
21:25 · Чемпионат мира 2022
Игуаин: Мы задали планку сборной Аргентины, от которой требуют выиграть чемпионат мира
11:03 · Чемпионат мира 2022
Назван ещё один потенциальный соперник сборной России
23 Июня
21:21 · Чемпионат мира 2022
ФИФА позволила расширить заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 игроков
Все новости
Рекомендуем