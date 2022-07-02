Как работает система полуавтоматического определения офсайда

ФИФА объявила, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре будет использована система полуавтоматического определения офсайда. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, как она работает.

ФИФА объявила, что полуавтоматическая современная технология будет использоваться на чемпионате мира 2022 года, чтобы помочь в принятии решений по офсайдам и ускорить использование ВАР. На турнире в Катаре технологии будут играть более заметную роль, чем когда-либо. Новая система была опробована на Кубке арабских государств и клубном чемпионате мира в 2021 году. Предполагается, что процесс определения офсайда сократится с 70 секунд до 25.

Самое интересное – это как работает технология определения офсайда. Датчик в центре официального мяча чемпионата мира, который посылает данные 500 раз в секунду для определения точной точки контакта, будет использоваться наряду с 12 специальными камерами мультислежения, установленными на крыше каждого стадиона. Эти камеры отслеживают как положение футбольного снаряда, так и 29 отдельных точек на каждом футболисте. Данные передаются 50 раз в секунду, чтобы вычислить, где находится каждый человек на поле.

Если кто-то окажется в положении вне игры, видеоассистент судьи будет предупрежден и сможет передать сообщение главному арбитру на поле. ФИФА утверждает, что этот процесс происходит в течение нескольких секунд и означает, что решения о положении вне игры могут быть приняты быстрее и точнее.

После того, как зафиксирован факт офсайда, создаётся 3D-анимация, которая всегда будет показывать наилучшие возможные картинки для определения офсайда, и эта графика будет отображаться на больших экранах в любом месте проведения матча. До начала чемпионата мира 2022 года в Катаре, который стартует 21 ноября, планируется провести дополнительные испытания, но ФИФА убеждена, что новая технология соответствует своему назначению и готова к внедрению.

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил: «На чемпионате мира по футболу 2018 года ФИФА сделала смелый шаг, чтобы использовать технологию ВАР на самой большой сцене мира, и это оказалось бесспорным успехом. Технология полуавтоматического определения офсайда – это эволюция систем ВАР, которые были внедрены по всему миру».

«Эта технология является кульминацией трёх лет целенаправленных исследований и испытаний, чтобы предоставить самое лучшее для команд, игроков и болельщиков, которые отправятся в Катар в конце этого года. ФИФА гордится этой работой, и мы с нетерпением ждём, когда мир увидит преимущества технологии полуавтоматического офсайда на чемпионате мира 2022 года. ФИФА стремится использовать технологии для улучшения игры в футбол на всех уровнях, и использование технологии полуавтоматического офсайда на чемпионате мира по футболу 2022 года является ярчайшим тому подтверждением», – добавил глава международной Федерации футбола.

Стоит отметить, что ведущие лиги уже задумываются о введении системы в своих чемпионатах. Скорее всего, уже с сезона 2023/24 она появится. В Англии уже обсуждали её введение, но пока не одобрили.

Текст создан на основе материала goal.com

Роман Андреев