На чемпионате мира в Катаре будет применена полуавтоматическая система VAR

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте заявила, что в грядущем ЧМ-2022 в Катаре для определения офсайдов будет применена полуавтоматическая система VAR.

Благодаря выбранной системе арбитрам будет проще и быстрее определять офсайды. Полуавтоматический режим поможет определять местонахождение мяча относительно трехмерной модели футболистов, расположенных по периметру поля.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщал, что данная система VAR была успешно протестирована на клубном чемпионате мира. Инфантино не сомневается, что она сможет успешно проявить и на более крупном турнире.