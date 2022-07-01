ФИФА введёт ноу-хау на ЧМ-2022

Международная федерация футбола приняла решение об использовании системы полуавтоматического определения положения вне игры на предстоящем чемпионате мира – 2022, который состоится в Катаре.

Как сообщает пресс-служба организации, внутри мяча будет находиться специальный датчик. Благодаря новой технологии видеоассистенты главного рефери будут получать оповещение о том, что игрок оказался в офсайде. После этого момент будет вручную проверяться на повторе. После подтверждения решения на футбольной арене будет показана 3D-анимация с этим моментом.

Новый процесс определения офсайда должен занимать считанные секунды.