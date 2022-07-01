Футболист-гей боится за свою жизнь на ЧМ-2022 в Катаре

Австралийский игрок Джош Кавалло, совершивший каминг-аут, высказался о возможной поездке на чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре.

«Я непременно отправлюсь на мундиаль. Хочу показать, что это вполне нормальное явление. Если буду представлять свою страну на таком турнире, это станет огромной честью для меня. Однако это противоречит местным законам. Я давно мечтал выступить на ЧМ, но не хочу, чтобы моя жизнь была в опасности. Это тяжело и немного печально», - цитирует Кавалло Redacaoemcampo.

Ранее в СМИ появилась новость, что отели в Катаре не намерены размещать в своих номерах представителей ЛГБТ.