​28 лет назад Саленко забил за сборную России 5 голов в одном матче чемпионата мира

Ровно 28 лет назад, 28 июня 1994 года, Олег Саленко установил рекорд чемпионатов мира, который держится по сей день. Футболист сборной России смог забить пять голов в одном матче мундиаля. В тот день российская национальная команда разнесла команду Камеруна с результатом 6:1.

Всего на чемпионате мира 1994 года Олег Саленко забил 6 голов и стал одним из двух лучших бомбардиров турнира.

Добавим, что сборная России на том чемпионате мира не смогла пробиться в плей-офф, финишировав на третьем месте в своём квартете. Выше оказались сборные Швеции и Бразилии.

Чемпионат мира 1994 года выиграла сборная Бразилии.