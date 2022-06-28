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Чемпионат мира по футболу 2022

​28 лет назад Саленко забил за сборную России 5 голов в одном матче чемпионата мира

28 Июня 2022 • 16:56 Комментировать

Ровно 28 лет назад, 28 июня 1994 года, Олег Саленко установил рекорд чемпионатов мира, который держится по сей день. Футболист сборной России смог забить пять голов в одном матче мундиаля. В тот день российская национальная команда разнесла команду Камеруна с результатом 6:1.

Всего на чемпионате мира 1994 года Олег Саленко забил 6 голов и стал одним из двух лучших бомбардиров турнира.

Добавим, что сборная России на том чемпионате мира не смогла пробиться в плей-офф, финишировав на третьем месте в своём квартете. Выше оказались сборные Швеции и Бразилии.

Чемпионат мира 1994 года выиграла сборная Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Саленко
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