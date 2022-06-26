​Ровно 30 лет назад Дания выиграла Евро, на котором не должна была участвовать

Ровно 30 лет назад, 26 июня 1992 года, состоялся финал девятого чемпионата Европы. Сборная Дании тогда обыграла Германию со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов – отличились Йон Йенсен и Ким Вильфорт.

Тот успех датской национальной сборной известен главным образом тем, что команда не должна была ехать на континентальный футбольный форум. Путёвку на Евро-1992 «алая гвардия» получила непосредственно перед стартом турнира из-за исключения сборной Югославии по политическим причинам.

Последний на сегодняшний день чемпионат Европы проходил в 2021 году. Турнир выиграла сборная Италии.