Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Ровно 30 лет назад Дания выиграла Евро, на котором не должна была участвовать

26 Июня 2022 • 15:30 Комментировать

Ровно 30 лет назад, 26 июня 1992 года, состоялся финал девятого чемпионата Европы. Сборная Дании тогда обыграла Германию со счётом 2:0, забив по голу в каждом из таймов – отличились Йон Йенсен и Ким Вильфорт.

Тот успех датской национальной сборной известен главным образом тем, что команда не должна была ехать на континентальный футбольный форум. Путёвку на Евро-1992 «алая гвардия» получила непосредственно перед стартом турнира из-за исключения сборной Югославии по политическим причинам.

Последний на сегодняшний день чемпионат Европы проходил в 2021 году. Турнир выиграла сборная Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Дании
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Июня
15:30 · Чемпионат мира 2022
​Ровно 30 лет назад Дания выиграла Евро, на котором не должна была участвовать
10:22 · Чемпионат мира 2022
Ди Мария назвал игрока, который точно попадёт в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022
25 Июня
08:45 · Чемпионат мира 2022
Губерниев отреагировал на возможный матч России против Саудовской Аравии
24 Июня
23:22 · Италия. Серия А
Иммобиле: «Я не уходил из сборной Италии»
21:25 · Чемпионат мира 2022
Игуаин: Мы задали планку сборной Аргентины, от которой требуют выиграть чемпионат мира
11:03 · Чемпионат мира 2022
Назван ещё один потенциальный соперник сборной России
23 Июня
21:21 · Чемпионат мира 2022
ФИФА позволила расширить заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 игроков
22 Июня
22:54 · Чемпионат мира 2022
Зидан намекнул на свой возможный приход в сборную Франции
12:55 · Чемпионат мира 2022
Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира в Катаре
11:37 · Чемпионат мира 2022
В Англии приняли решение по будущему Саутгейта
09:10 · Чемпионат мира 2022
Сабалета: «Каждый аргентинец хочет увидеть, как Месси выигрывает чемпионат мира» 3
21 Июня
12:24 · Чемпионат мира 2022
Гиггз пояснил, почему официально покинул пост наставника валлийской сборной
11:00 · Чемпионат мира 2022
Тренер бразильской сборной объяснил, почему отказал «ПСЖ» и «Реалу»
20 Июня
23:25 · Чемпионат мира 2022
Гиггз сложил с себя полномочия главного тренера валлийской сборной
22:38 · Чемпионат мира 2022
Наставник бразильской сборной уверен, что Неймар станет лидером команды на чемпионате мира
Все новости
Рекомендуем