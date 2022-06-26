Ди Мария назвал игрока, который точно попадёт в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022

Опытный аргентинский полузащитник Анхель ди Мария сомневается в том, что сможет попасть в заявку своей национальной команды на предстоящий катарский чемпионат мира.

Ди Мария сказал Goal.com, что ему этим летом необходимо сменить клуб, снова адаптироваться и искать игровые связи с партнёрами, а это всё имеет очень большое значение. Полузащитник отметил, что только один человек абсолютно точно попадёт в заявку сборной Аргентины на катарский мундиаль, и этот человек — Лионель Месси.

Напомним, что в прошлом сезоне Анхель ди Мария выступал за «ПСЖ». Сейчас пресса активно сватает опытного полузащитника в туринский «Ювентус».