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Чемпионат мира по футболу 2022

Ди Мария назвал игрока, который точно попадёт в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2022

26 Июня 2022 • 10:22 Комментировать

Опытный аргентинский полузащитник Анхель ди Мария сомневается в том, что сможет попасть в заявку своей национальной команды на предстоящий катарский чемпионат мира.

Ди Мария сказал Goal.com, что ему этим летом необходимо сменить клуб, снова адаптироваться и искать игровые связи с партнёрами, а это всё имеет очень большое значение. Полузащитник отметил, что только один человек абсолютно точно попадёт в заявку сборной Аргентины на катарский мундиаль, и этот человек — Лионель Месси.

Напомним, что в прошлом сезоне Анхель ди Мария выступал за «ПСЖ». Сейчас пресса активно сватает опытного полузащитника в туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария чемпионат мира-2022
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