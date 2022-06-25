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Губерниев отреагировал на возможный матч России против Саудовской Аравии

25 Июня 2022 • 08:45 Комментировать

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном контрольном поединке сборной России против национальной команды Саудовской Аравии.

«Это лучше, чем ни с кем не соревноваться. Кто согласится, с теми и сыграем. Я сейчас не вижу ни одного соперника для нашей сборной», - приводятся слова комментатора на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что сборную России отстранили от всех международных турниров. По этой причине подопечные Валерия Карпина не могут играть на официальном уровне. Национальной команде остается путем товарищеских матчей поддерживать форму и сыгранность.

Помимо Саудовской Аравии, в списке потенциальных оппонентов России фигурирует сборная Индии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Саудовской Аравии Дмитрий Губерниев
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