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Чемпионат мира по футболу 2022

Игуаин: Мы задали планку сборной Аргентины, от которой требуют выиграть чемпионат мира

24 Июня 2022 • 21:25 Комментировать

Бывший нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин прокомментировал выступление национальной команды.

Игуаин сказал TyC Sports о том, что в их поколение от сборной требовали пройти четвертьфинал, а сейчас все требуют стать чемпионами мира.

По мнению футболиста, именно они задали такую высокую планку, приняв участие в трех финальных матчах.

34-летний форвард в текущем сезоне принял участие в 12 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых смог забить два мяча и записать на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, в 2021 года сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, а в 2022 году — Финалиссиму.    

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Евро-Футбол.Ру,
Гонсало Игуаин Сборная Аргентины Интер Майами
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