Игуаин: Мы задали планку сборной Аргентины, от которой требуют выиграть чемпионат мира

Бывший нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин прокомментировал выступление национальной команды.

Игуаин сказал TyC Sports о том, что в их поколение от сборной требовали пройти четвертьфинал, а сейчас все требуют стать чемпионами мира.

По мнению футболиста, именно они задали такую высокую планку, приняв участие в трех финальных матчах.

34-летний форвард в текущем сезоне принял участие в 12 матчах за «Интер Майами» во всех турнирах, в которых смог забить два мяча и записать на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, в 2021 года сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, а в 2022 году — Финалиссиму.