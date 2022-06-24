Назван ещё один потенциальный соперник сборной России

Сборная России подыскивает себе спарринг-партнеров, против которых сыграет грядущей осенью. Как стало известно «Чемпионату», российский футбольный союз ведет переговоры об организации контрольного поединка против национальной команды Саудовской Аравии.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина из-за санкций отстранены от всех международных соревнований. Из-за этого сборной России ничего не остается, как поддерживать форму путем проведения товарищеских игр.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия также рассматривает вариант спарринга с национальной командой Индии.