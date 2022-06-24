Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Назван ещё один потенциальный соперник сборной России

24 Июня 2022 • 11:03 Комментировать

Сборная России подыскивает себе спарринг-партнеров, против которых сыграет грядущей осенью. Как стало известно «Чемпионату», российский футбольный союз ведет переговоры об организации контрольного поединка против национальной команды Саудовской Аравии.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина из-за санкций отстранены от всех международных соревнований. Из-за этого сборной России ничего не остается, как поддерживать форму путем проведения товарищеских игр.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия также рассматривает вариант спарринга с национальной командой Индии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Саудовской Аравии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
11:03 · Чемпионат мира 2022
Назван ещё один потенциальный соперник сборной России
23 Июня
21:21 · Чемпионат мира 2022
ФИФА позволила расширить заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 игроков
22 Июня
22:54 · Чемпионат мира 2022
Зидан намекнул на свой возможный приход в сборную Франции
12:55 · Чемпионат мира 2022
Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира в Катаре
11:37 · Чемпионат мира 2022
В Англии приняли решение по будущему Саутгейта
09:10 · Чемпионат мира 2022
Сабалета: «Каждый аргентинец хочет увидеть, как Месси выигрывает чемпионат мира» 3
21 Июня
12:24 · Чемпионат мира 2022
Гиггз пояснил, почему официально покинул пост наставника валлийской сборной
11:00 · Чемпионат мира 2022
Тренер бразильской сборной объяснил, почему отказал «ПСЖ» и «Реалу»
20 Июня
23:25 · Чемпионат мира 2022
Гиггз сложил с себя полномочия главного тренера валлийской сборной
22:38 · Чемпионат мира 2022
Наставник бразильской сборной уверен, что Неймар станет лидером команды на чемпионате мира
15:51 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что ничего страшного в отстранении Рыбуса от матчей за сборную нет
11:18 · Чемпионат мира 2022
Катар предупреждает - половые сношения между незамужними во время чемпионата мира будут караться 7 годами тюрьмы 13
10:47 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Бразилии поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре
19 Июня
23:09 · Чемпионат мира 2022
Техдиректор уэльской сборной подтвердил, что Бэйл хочет стать тренером
19:13 · Чемпионат мира 2022
Зидан спустя 16 лет признался, что ему стыдно за удар головой Матерацци
Все новости
Рекомендуем