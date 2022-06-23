ФИФА позволила расширить заявки сборных на ЧМ-2022 до 26 игроков

Важная новость в преддверии чемпионата мира - в ФИФА одобрили идею расширения заявок сборных, которым предстоит участвовать в финальной части ЧМ, до 26 игроков. Предыдущим лимитом было 23 футболиста.

Увеличилось и количество игроков для предварительной заявки - с 35 до 55. На скамейке запасных во время матча могут находиться до 26человек, включая официальных представителей и врачей.

Игроки, призванные для участия в чемпионате мира, должны завершить свои клубные выступления до 13 ноября 2022 года. А сам чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре, это будет первый мировой форум, который пройдет зимой.