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Чемпионат мира по футболу 2022

Зидан намекнул на свой возможный приход в сборную Франции

22 Июня 2022 • 22:54 Комментировать

Бывший рулевой мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что планирует поработать в сборной Франции.

Специалист остаётся безработным после ухода из «Реала» летом прошлого года. По слухам, Зидан мог сменить Маурисио Почеттино на посту наставника «ПСЖ», но президент парижан опроверг эти сведения. Сам Зинедин оставил некий намёк относительно своего будущего: «Моя история в сборной Франции ещё не завершена», – заявил в интервью L'ÉQUIPE экс-полузащитник, которому 23 июня исполнится 50 лет.

Зинедин Зидан закончил карьеру футболиста в 2006 году. В составе сборной Франции он провёл 108 матчей, отметившись 31 голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Зинедин Зидан
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