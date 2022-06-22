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Чемпионат мира по футболу 2022

Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира в Катаре

22 Июня 2022 • 12:55 Комментировать

Суперкомпьютер предсказал результаты будущего чемпионата мира в Катаре, который начнется в конце ноября. По какому алгоритму шло вычисление, не сообщается, однако в итоге он выдал следующий результат - наилучшими шансами обладает действующий чемпион мира, Франция, вероятность составляет 17,9 процентов.

Соперником Франции в финале будет Бразилия - речь идет о римейке финала 1998 года, в котором Франция разгромила бразильцев со счетом 3:0.

Третье место в финальном турнире займет сборная Испании, а последним полуфиналистом окажется английская команда. Предстоящий чемпионат мира станет двадцать вторым в истории футбола.

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