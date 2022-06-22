Сабалета: «Каждый аргентинец хочет увидеть, как Месси выигрывает чемпионат мира»

Экс-футболист сборной Аргентины Пабло Сабалета поделился мнением о шансах Лионеля Месси выиграть чемпионат мира – 2022.

«Команда сейчас показывает отличный футбол, не поигрывает уже 33 матча. Каждый житель Аргентины хочет увидеть, как Месси выигрывает чемпионат мира. Он выиграл все в футболе, теперь очередь за мундиалем.

Не знаю, будет ли этот ЧМ последним для него, но если мы увидим Месси на мундиале в 2026 году, это будет круто», - приводит слова Сабалеты Sport.es.

Напомним, что чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре.