Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Сабалета: «Каждый аргентинец хочет увидеть, как Месси выигрывает чемпионат мира»

22 Июня 2022 • 09:10 Комментировать (3)

Экс-футболист сборной Аргентины Пабло Сабалета поделился мнением о шансах Лионеля Месси выиграть чемпионат мира – 2022.

«Команда сейчас показывает отличный футбол, не поигрывает уже 33 матча. Каждый житель Аргентины хочет увидеть, как Месси выигрывает чемпионат мира. Он выиграл все в футболе, теперь очередь за мундиалем.

Не знаю, будет ли этот ЧМ последним для него, но если мы увидим Месси на мундиале в 2026 году, это будет круто», - приводит слова Сабалеты Sport.es.

Напомним, что чемпионат мира – 2022 состоится в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Пабло Сабалета
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
09:10 · Чемпионат мира 2022
Сабалета: «Каждый аргентинец хочет увидеть, как Месси выигрывает чемпионат мира» 3
21 Июня
12:24 · Чемпионат мира 2022
Гиггз пояснил, почему официально покинул пост наставника валлийской сборной
11:00 · Чемпионат мира 2022
Тренер бразильской сборной объяснил, почему отказал «ПСЖ» и «Реалу»
20 Июня
23:25 · Чемпионат мира 2022
Гиггз сложил с себя полномочия главного тренера валлийской сборной
22:38 · Чемпионат мира 2022
Наставник бразильской сборной уверен, что Неймар станет лидером команды на чемпионате мира
15:51 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что ничего страшного в отстранении Рыбуса от матчей за сборную нет
11:18 · Чемпионат мира 2022
Катар предупреждает - половые сношения между незамужними во время чемпионата мира будут караться 7 годами тюрьмы 11
10:47 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Бразилии поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре
19 Июня
23:09 · Чемпионат мира 2022
Техдиректор уэльской сборной подтвердил, что Бэйл хочет стать тренером
19:13 · Чемпионат мира 2022
Зидан спустя 16 лет признался, что ему стыдно за удар головой Матерацци
18 Июня
22:33 · Чемпионат мира 2022
Дешаму придётся отчитаться перед руководством Федерации из-за слабых результатов французской сборной в Лиге Наций
21:50 · Чемпионат мира 2022
Роберто Карлос высказался о шансах сборной Бразилии на чемпионате мира
07:12 · Чемпионат мира 2022
Роберто Мартинес готов уйти из сборной Бельгии
17 Июня
00:03 · Чемпионат мира 2022
Египет уволил главного тренера сборной после всего лишь трёх матчей
16 Июня
10:12 · Чемпионат мира 2022
Модрич назвал фаворита чемпионата мира-2022
Все новости
Рекомендуем