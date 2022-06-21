Тренер бразильской сборной объяснил, почему отказал «ПСЖ» и «Реалу»

Наставник бразильской сборной Тите мечтает о победе в чемпионате мира. Этого не получилось в 2018 году, но Тите уверен - в Катаре у него будет снова большой шанс. Ради него бразильский наставник отказал большим клубам. Причем не одному, а сразу двум подобным клубам.

- Ко мне обращались разные клубы, например, в 2018 году «ПСЖ» уволил Эмери и приглашал меня. Затем был запрос от мадридского «Реала», но им я тоже отказал, объяснив, что хочу работать со сборной. Не думаю, что это можно совмещать. Я хочу выиграть Кубок Мира. А о своем будущем подумаю после победы - цитирует Тите английское издание The Guardian.