Наставник бразильской сборной уверен, что Неймар станет лидером команды на чемпионате мира

Ожидания от бразильской сборной накануне чемпионата мира в Катаре традиционно высоки, «пентакампеоны» считаются одним из фаворитов чемпионата и для Неймара это будет еще один шанс показать, что его можно сравнивать со звездами прошлого, тащившими команду к высшим успехам. Таким, как Пеле, Ромарио или Роналдо.

Главный тренер бразильской сборной Тите уверен, что ему это по силам.

- Неймар или Винисиус в качестве лидера команды? Неймар. Неймар - это Неймар. Он не просто блестяще играет, но он еще и мотивирует других игроков подтягиваться к нему и также блистать. А сейчас он еще и повзрослел, - цитирует Тите Guardian.