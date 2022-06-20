Тренер сборной Бразилии поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре

Наставник бразильской сборной Тите в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив своей команды на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Тите сказал The Guardian, что сборная Бразилии уверенно вышла на чемпионат мира, но теперь настало время дойти до финала и выиграть титул. Опытный специалист отметил, что нынче у него было много времени для того, чтобы полноценно подготовить команду к турниру.

«Ожидания высоки, но нужно всё внимание сосредоточить на работе», - добавил Тите.

Напомним, что бразильская сборная уверенно прошла отборочный цикл. На катарском мундиале подопечные Тите в сыграют в одной группе с сербами, швейцарцами и камерунцами.