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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Бразилии поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре

20 Июня 2022 • 10:47 Комментировать

Наставник бразильской сборной Тите в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив своей команды на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Тите сказал The Guardian, что сборная Бразилии уверенно вышла на чемпионат мира, но теперь настало время дойти до финала и выиграть титул. Опытный специалист отметил, что нынче у него было много времени для того, чтобы полноценно подготовить команду к турниру.

«Ожидания высоки, но нужно всё внимание сосредоточить на работе», - добавил Тите.

Напомним, что бразильская сборная уверенно прошла отборочный цикл. На катарском мундиале подопечные Тите в сыграют в одной группе с сербами, швейцарцами и камерунцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Тите чемпионат мира-2022
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