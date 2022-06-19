Техдиректор уэльской сборной подтвердил, что Бэйл хочет стать тренером

Мы уже сообщали о том, что валлийский нападающий Гарет Бэйл намерен вскоре стать тренером - сразу же после завершения карьеры футболиста. Скорее всего, это случится после чемпионата мира, который пройдет в конце года в Катаре. Подобный план подтвердил и Дэвид Адамс - технический директор сборной Уэльса.

- Я разговаривал с Юэйлом и он действительно очень настроен получить тренерскую лицензию. Наверное, сразу же после чемпионата мира. Надеюсь, его опыт поможет воспитывать нашу молодежь. Бэйл - это достойнейший представитель Уэльса, - цитирует Адамса испанское издание El Mundo Deportivo.