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Чемпионат мира по футболу 2022

Техдиректор уэльской сборной подтвердил, что Бэйл хочет стать тренером

19 Июня 2022 • 23:09 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что валлийский нападающий Гарет Бэйл намерен вскоре стать тренером - сразу же после завершения карьеры футболиста. Скорее всего, это случится после чемпионата мира, который пройдет в конце года в Катаре. Подобный план подтвердил и Дэвид Адамс - технический директор сборной Уэльса.

- Я разговаривал с Юэйлом и он действительно очень настроен получить тренерскую лицензию. Наверное, сразу же после чемпионата мира. Надеюсь, его опыт поможет воспитывать нашу молодежь. Бэйл - это достойнейший представитель Уэльса, - цитирует Адамса испанское издание El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл Дэвид Адамс
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