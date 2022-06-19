Зидан спустя 16 лет признался, что ему стыдно за удар головой Матерацци

Французская легенда футбола Зинедин Зидан признался, что не гордится своим ударом головой итальянцу Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года.

«Я совсем не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути», — сказал он Telefoot. «В жизни не все делается идеально. В футболе всегда бывают трудные моменты, и это был один из них».

Напомним, в финале чемпионата мира 2006 года Зидан открыл счёт на 7-й минуте, реализовав 11-метровый. Отметим, француз пробил пенальти «паненкой», у Джанлуиджи Буффона не было шансов. На 19-й минуте Марко Матерацци с углового сравнял счёт. На 110-й минуте Матерацци спровоцировал Зидана, и француз нанёс удар головой в грудь итальянцу, за что был удалён.

Тот финал Франция проиграла по пенальти со счётом 3:5, а для Зидана этот матч стал последним в карьере в качестве футболиста. По некоторым данным сообщается, что Матерацци задел родных Зидана, назвав его сестру «женщиной лёгкого поведения».