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Зидан спустя 16 лет признался, что ему стыдно за удар головой Матерацци

19 Июня 2022 • 19:13 Комментировать

Французская легенда футбола Зинедин Зидан признался, что не гордится своим ударом головой итальянцу Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года.

«Я совсем не горжусь тем, что сделал, но это часть моего пути», — сказал он Telefoot. «В жизни не все делается идеально. В футболе всегда бывают трудные моменты, и это был один из них».

Напомним, в финале чемпионата мира 2006 года Зидан открыл счёт на 7-й минуте, реализовав 11-метровый. Отметим, француз пробил пенальти «паненкой», у Джанлуиджи Буффона не было шансов. На 19-й минуте Марко Матерацци с углового сравнял счёт. На 110-й минуте Матерацци спровоцировал Зидана, и француз нанёс удар головой в грудь итальянцу, за что был удалён.

Тот финал Франция проиграла по пенальти со счётом 3:5, а для Зидана этот матч стал последним в карьере в качестве футболиста. По некоторым данным сообщается, что Матерацци задел родных Зидана, назвав его сестру «женщиной лёгкого поведения».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Франции Зинедин Зидан Марко Матерацци ЧМ-2006
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