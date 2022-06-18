Дешаму придётся отчитаться перед руководством Федерации из-за слабых результатов французской сборной в Лиге Наций

Сборная Франции очень неважно провела матчи в Лиге Наций - в четырех играх подопечные Дидье Дешама не одержали ни одной победы, при этом дважды проиграли. Теперь французскому наставнику придется держать ответ перед руководством Федерации - в июле ему предстоит долгий разговор с Ноэлем ле Грэ, руководителем Федерации французского футбола.

Прямой угрозы месту Дешама пока что нет, но от этого разговора для него будет зависеть очень многое. И, в любом случае, после чемпионата мира Федерация снова будет решать, оставить ли Дешама или нет.

Напомним, что сборная Франции является действующим чемпионом мира, она победила в 2018 году.