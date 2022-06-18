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Чемпионат мира по футболу 2022

Роберто Карлос высказался о шансах сборной Бразилии на чемпионате мира

18 Июня 2022 • 21:50 Комментировать

Знаменитый бразильский экс-футболист Роберто Карлос высказался о перспективах сборной своей страны на предстоящем мундиале в Катаре.

«Сейчас у Бразилии отличная команда – это самое главное. Пришло время снова выиграть чемпионат мира, потому что наше последнее яркое воспоминание об этом турнире – 2002 год. Повторюсь, пора снова победить, и в этот раз я настроен оптимистично.

Конечно, выиграть турнир – задача не из простых. В последнее время Бразилия часто показывала хороший футбол, но так и не достигала уровня 2002 года. Европейская пресса называет нашу сборную фаворитом, что немаловажно. Этот турнир может стать «золотым» при соответствующем уровне подготовки», – заявил Карлос.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Роберто Карлос
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