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Чемпионат мира по футболу 2022

Роберто Мартинес готов уйти из сборной Бельгии

18 Июня 2022 • 07:12 Комментировать

Футбольный специалист Роберто Мартинес, ныне занимающий пост главного тренера сборной Бельгии, высказался о возможной смене места работы.

«Новая работа? Я всегда готов к любому проекту, который движется к четкой цели», - передает слова Мартинеса газета Marca.

Срок действующего трудового соглашения тренера с «красными дьяволами» рассчитан до конца текущего месяца. На клубном уровне Мартинес известен по работе с «Эвертоном», «Суонси» и «Уиганом».

Напомним, что под руководством Роберто сборная Бельгии успешно квалифицировалась на чемпионат мира – 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Мартинес
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