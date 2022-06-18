Роберто Мартинес готов уйти из сборной Бельгии

Футбольный специалист Роберто Мартинес, ныне занимающий пост главного тренера сборной Бельгии, высказался о возможной смене места работы.

«Новая работа? Я всегда готов к любому проекту, который движется к четкой цели», - передает слова Мартинеса газета Marca.

Срок действующего трудового соглашения тренера с «красными дьяволами» рассчитан до конца текущего месяца. На клубном уровне Мартинес известен по работе с «Эвертоном», «Суонси» и «Уиганом».

Напомним, что под руководством Роберто сборная Бельгии успешно квалифицировалась на чемпионат мира – 2022.