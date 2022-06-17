Египет уволил главного тренера сборной после всего лишь трёх матчей

Египетская футбольная ассоциация уволила главного тренера национальной команды Эхаба Галаля после всего лишь трех матчей во главе сборной.

Галаль заменил Карлуша Кейруша, с которым команда не пробилась на чемпионат мира в Катаре, в апреле, но после шокирующего поражения от Эфиопии со счетом 0:2 и еще одной неудачи в товарищеском матче с Южной Кореей его освободили от занимаемой должности. Не помогла ему и победа в матче с Гвинеей с минимальным счетом.

Теперь египетская футбольная ассоциация желает подыскать иностранного тренера, сообщает BBC Sport. Переговоры с соискателями вакансии уже идут.