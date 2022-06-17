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Чемпионат мира по футболу 2022

Египет уволил главного тренера сборной после всего лишь трёх матчей

17 Июня 2022 • 00:03 Комментировать

Египетская футбольная ассоциация уволила главного тренера национальной команды Эхаба Галаля после всего лишь трех матчей во главе сборной.

Галаль заменил Карлуша Кейруша, с которым команда не пробилась на чемпионат мира в Катаре, в апреле, но после шокирующего поражения от Эфиопии со счетом 0:2 и еще одной неудачи в товарищеском матче с Южной Кореей его освободили от занимаемой должности. Не помогла ему и победа в матче с Гвинеей с минимальным счетом.

Теперь египетская футбольная ассоциация желает подыскать иностранного тренера, сообщает BBC Sport. Переговоры с соискателями вакансии уже идут.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Эхаб Галаль
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