Модрич назвал фаворита чемпионата мира-2022

Один из лидеров мадридского «Реала» Лука Модрич оценил шансы участников чемпионата мира в Катаре. По мнению хорвата, фаворитом турнира является сборная Аргентины.

«Мой фаворит – Аргентина. У них собралась отличная команда, которая сильнее той, что была несколько лет назад. У них очень сплоченный коллектив. Плюс за Аргентину до сих пор играет Месси. Имея в составе такого игрока, команда всегда будет претендовать на самые высокие места», - цитирует Луку 90 Min.

Напомним, что чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в конце текущего года.