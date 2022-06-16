Годин: «Уругвай обязан побороться за победу на чемпионате мира»

Центральный защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что надеется выиграть предстоящий чемпионат мира.

«Это будет мой четвёртый мундиаль. Сейчас мне нужно набрать игровую форму, чтобы быть в порядке. Мечта уругвайских болельщиков и игроков – победа на чемпионате мира. С нашим составом, который сочетает в себе опыт и молодость, неуместно ставить какие-либо цели, кроме победы», – заявил 36-летний ветеран уругвайского футбола.

Диего Годин с января текущего года защищает цвета бразильского «Атлетико Минейро», в составе которого провёл 8 матчей. За национальную сборную экс-игрок мадридского «Атлетико» сыграл 159 поединков.