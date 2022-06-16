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Чемпионат мира по футболу 2022

Годин: «Уругвай обязан побороться за победу на чемпионате мира»

16 Июня 2022 • 01:06 Комментировать

Центральный защитник сборной Уругвая Диего Годин заявил, что надеется выиграть предстоящий чемпионат мира.

«Это будет мой четвёртый мундиаль. Сейчас мне нужно набрать игровую форму, чтобы быть в порядке. Мечта уругвайских болельщиков и игроков – победа на чемпионате мира. С нашим составом, который сочетает в себе опыт и молодость, неуместно ставить какие-либо цели, кроме победы», – заявил 36-летний ветеран уругвайского футбола.

Диего Годин с января текущего года защищает цвета бразильского «Атлетико Минейро», в составе которого провёл 8 матчей. За национальную сборную экс-игрок мадридского «Атлетико» сыграл 159 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уругвая Диего Годин
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