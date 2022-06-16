Странность будущего чемпионата мира - впервые без дебютантов, за исключением хозяйки турнира

У будущего чемпионата мира в Катаре открылась одна особенность - впервые турнир пройдет без сборных, для которых участие в нем стало бы дебютным. За исключением, конечно же, Катара, который выступит в качестве страны-хозяйки турнира. Ранее такого в истории чемпионатов мира не случалось.

В 2018 году впервые участие в турнире приняли Исландия и Панама, в 2014 году дебютировала Босния и Герцеговина, в 2010 - Сербия и Словакия. Далее, к еще более ранним розыгрышам, количество дебютантов неизменно выше - к примеру, в 2006 году в Германии дебютировали на чемпионате мира сразу семь сборных.