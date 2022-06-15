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Чемпионат мира по футболу 2022

Паредес: «Месси понимает, что это может быть его последний чемпионат мира»

15 Июня 2022 • 22:40 Комментировать

Близится мировое первенство по футболу, которое пройдет в ноябре-декабре в государстве Катар. Впервые чемпионат мира состоится в ближневосточной стране, и многого ждут от очередной попытки Лионеля Месси все-таки стать чемпионом мира. Его партнеры по сборной допускают, что это может быть последний Мундиаль для аргентинца.

-Месси понимает, что это может быть его последний Мундиаль, но именно потому он сыграет раскрепощено. И это видно уже сейчас. Можно ли считать нас фаворитами? Не знаю, но мы готовы сразиться с кем угодно. Франция, Бразилия, Англия - вот фавориты, у них самые сильные игроки, - заявил земляк Месси Леандро Паредес в интервью Urbana Play.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Леандро Паредес
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