Паредес: «Месси понимает, что это может быть его последний чемпионат мира»

Близится мировое первенство по футболу, которое пройдет в ноябре-декабре в государстве Катар. Впервые чемпионат мира состоится в ближневосточной стране, и многого ждут от очередной попытки Лионеля Месси все-таки стать чемпионом мира. Его партнеры по сборной допускают, что это может быть последний Мундиаль для аргентинца.

-Месси понимает, что это может быть его последний Мундиаль, но именно потому он сыграет раскрепощено. И это видно уже сейчас. Можно ли считать нас фаворитами? Не знаю, но мы готовы сразиться с кем угодно. Франция, Бразилия, Англия - вот фавориты, у них самые сильные игроки, - заявил земляк Месси Леандро Паредес в интервью Urbana Play.